مال وأعمال

المجر تعلن استئناف شحنات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر المجر تعلن استئناف شحنات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:14 مساءً - سي إن بي سي_ أكد بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية على فيسبوك أن شحنات النفط استؤنفت عبر خط أنابيب دروزبا الروسي إلى المجر.

predco_adv_2021

وتوقفت تدفقات النفط من روسيا وقازاخستان إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا عبر خط أنابيب دروزبا يوم الخميس بسبب مشاكل فنية في محطة ضخ روسية.

E-Bank
BonatMisr

وعلى مدار أول 11 شهراً من العام الحالي، ارتفعت الواردات من روسيا 2% إلى 99.09 مليون طن، بما يمثل 20% من واردات الصين من الخام.

بنك التعمير والاسكان

وتحولت إمدادات الطاقة الروسية إلى محط أنظار بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة، تزامناً مع انتهاء اتفاقية تسمح بتصدير الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في نهاية الشهر، وهي الوسيلة التي يتم من خلالها توريد نحو نصف الغاز الروسي إلى أوروبا.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجر تعلن استئناف شحنات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا