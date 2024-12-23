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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المجر تعلن استئناف شحنات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:14 مساءً - سي إن بي سي_ أكد بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية على فيسبوك أن شحنات النفط استؤنفت عبر خط أنابيب دروزبا الروسي إلى المجر.
وتوقفت تدفقات النفط من روسيا وقازاخستان إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا عبر خط أنابيب دروزبا يوم الخميس بسبب مشاكل فنية في محطة ضخ روسية.
وعلى مدار أول 11 شهراً من العام الحالي، ارتفعت الواردات من روسيا 2% إلى 99.09 مليون طن، بما يمثل 20% من واردات الصين من الخام.
وتحولت إمدادات الطاقة الروسية إلى محط أنظار بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة، تزامناً مع انتهاء اتفاقية تسمح بتصدير الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في نهاية الشهر، وهي الوسيلة التي يتم من خلالها توريد نحو نصف الغاز الروسي إلى أوروبا.
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