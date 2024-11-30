الرياضة

التعادل الايجابي يحكم كلاسيكو بايرين ميونخ وبروسيا درتموند

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق بايرين ميونخ أمام نظيره بورسيا درتموند وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الألماني.

 

وتعادل الفريقين بهدف لمثله ليحصد بايرين نقطة في مشوار  استعادة اللقب المحلي الغائب من العام الماضي.


أهداف المباراة

 


بورسيا درتموند كان أول المبادرين في افتتاح الأهداف في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق اللاعب جيمي بينو جيتنز.

واستمرت النتيجة لصالح بورسيا درتموند حتى الدقيقة 85 من عمر اللقاء ليتعادل جمال موسيالا لنادي بايرن ميونيخ ليحصد نقطة في مشوار اقتناص اللقب.

وبهذه النتيجة احتل بايرين  ميونخ الصدراة برصيد 30 نقطة بينما احتل بورسيا درتموند المزكر الخامس برصيد 20 نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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