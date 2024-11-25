صلاح يشعر بخيبة الأمل بسبب فشل ليفربول فـي تقديم عقد جديد

لندن ـ أ.ف.ب: أبدى الهداف المصري محمد صلاح خيبة أمله بسبب فشل ليفربول في تقديم عقد جديد له ويعتقد أنه «خارج» النادي الذي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم «أكثر من داخله»، وذلك مع اقترابه من نهاية عقده الحالي. ينتهي عقد اللاعب البالغ 32 عاما والذي سجل 12 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، الصيف المقبل، ولم يتقدم ليفربول حتى الآن بعرض لتمديده رغم أنه ما زال الرقم الصعب في «الحمر» وأبرز دليل على ذلك تسجيله الأحد ثنائية في الفوز على ساوثمبتون 3-2، ما أبعد فريقه في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي الثاني. والتصريح الذي خرج به صلاح بعد الفوز على ساوثمبتون يوحي بأن المصري الذي وصل إلى «أنفيلد» في 2017 وفاز مع «الحمر» بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، قد يغادر مجانا الصيف المقبل.

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