لندن ـ أ.ف.ب: تعهد رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى (وورلد اثلتيكس) البريطاني سيباستيان كو بحماية الرياضة النسائية في حال فوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، بعد الجدل الذي حصل خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي. وقال كو في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن ضمان مجموعة واضحة من السياسات حول مشاركة المرأة سيكون على رأس أولوياته، إذا تم انتخابه في مارس المقبل لخلافة الألماني توماس باخ في رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية. كما تعهد البريطاني البالغ 68 عاما بتوسيع عملية صنع القرار المحيطة بإعادة روسيا إلى الألعاب الأولمبية.

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