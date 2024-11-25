بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي: تأمل جماهير نادي بهلاء عودة فريقها الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات في دوري عُمانتل، بعد النتائج المتذبذبة مؤخرًا بالخسارة أمام عبري بهدف والتعادل أمام صحم وقبله التعادل أمام النصر، رغم جهوزية الفريق والمستوى الفني العالي الذي يقدمه طوال المباريات لكن دون استغلال للفرص. وتطمح جماهير الفريق بأن يتمكن الفريق من حصد نقاط مباراته أمام نادي الشباب في مباراة الفريقين التي ستقام بينهما غدًا الأربعاء على ساحة ملعب المجمع الرياضي بالرستاق ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدور الأول. بهلاء لا يزال في المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 8 مباريات حصدها في ثلاثة تعادلات أمام صحار بدون أهداف وصحم 1/‏‏1 والنصر1/‏‏1 وفوزين على الرستاق 1/‏‏صفر وعلى نادي صور 3/‏‏صفر، فيما يحتل نادي الشباب المركز العاشر برصيد 7 نقاط. وتحدث اللاعب حسني بن مبارك الهنائي عن المباراة واستعداد فريقه لمباراة الغد قائلًا: لا شك أن مباراتنا أمام نادي الشباب مهمة جدًّا، ونسعى لتحقيق الفوز ونحن كلاعبين نشعر بأهمية عودة الفريق لسكة الانتصارات في الدوري والاستعدادات جيدة بقيادة الجهاز الفني للفريق المدرب عبدالحليم الوريمي ومعاونيه أحمد بن رضا رزقي مدرب اللياقة البدنية وسمير الشماخي مدرب الحراس ومحمد وجدي صلاح الدين أخصائي العلاج، وقدمنا مستويات طيبة في مجمل مبارياتنا الأخيرة ولم يحالفنا التوفيق في استغلال الفرص المتاحة للتسجيل، مشيرًا أن بهلاء يضم مجموعة رائعة من اللاعبين ولديهم الإصرار على تحقيق طموحات إدارة النادي وجماهيره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهلاء يطمح لكسب مباراته أمام الشباب غدا والعودة لسكة الانتصارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.