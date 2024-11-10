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أحمد جودة - القاهرة - نشر البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع ريال مدريد كلمات مؤثرة بعد إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه التي إنتهت بفوزهم بنتيجة (4-0) على أوساسونا، مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ميليتاو: أعرف طريق العودة جيدًا

وتحدث ميليتاو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": أشكركم جميعا على الرسائل والاهتمام والدعم.. أعلم إنه ا معركة أخرى عليّ الفوز بها".

وأردف: "طريق العودة ليس سهلا لكنني أعرفه جيدًا.. الاستسلام ليس جزءا من قصتي"

وقد ترك ميليتاو أرضية الميدان خلال المباراة الريال أمام أوساسونا، وهو منهمر في البكاء من شدة الألم، ممسكا بركبته.

وقد أعلن ريال مدريد بيانًا رسميًا، يؤكد على نهاية موسم اللاعب مع الفريق: "تمت الفحوصات علي لاعبنا إيدير ميليتاو، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، وتأكدنا بإصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي، مع إصابة الغضروفين الهلاليين في ساقه اليمنى".

وأشار البيان أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة دون تحديد الموعد.