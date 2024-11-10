"اتفرج على البرسا مجانا" القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم الاحد 10-11-2024 في الدوري الاسباني على النايل سات بجودة HD

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رياض - احمد صلاح - تصدرت عبر مؤشرات البحث الشهير جوجل في هذا الوقت الحالي حول ما هي تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم في الدوري الاسباني من قبل محبي وعشاق لعبة الساحرة المستديرة، والذي يخوض اليوم نادي البرسا في مباراة من العيار الثقيل أمام نادي ريال سوسيداد وذلك في إطار منافسات الجولة الثاني عشر في بطولة الدوري الاسباني “لا ليغا”، والذي من المتوقع على إنه سنشهد مباراة لا مثيل له على الإطلاق،

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم

يبحث عشاق ومحبي لعبة كرة القدم خلال اللحظات الحالية عن ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم، حيث يسعي نادي برشلونة في الفوز خلال المباراة وذلك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، اما فيما يتعلق حول على أي قناة ستنقل مباراة برشلونة اليوم فيعد مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية هي الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيتم عرض المباراة على شاشته،

وقد جاء التردد كالتالي:

التردد: 11013

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

جودة القناة: HD

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في خوض مباراة قوية وشرسة اليوم الاحد 10-11-2024 أمام خصمه نادي ريال سوسيداد وذلك من ضمن منافسات الجولة الثاني عشر في بطولة الدوري الاسباني، حيث إنه من المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب أنويتا والتي يحتضن الفريقان على أرضه، كما إنه من المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادي عشر بتوقيت السعودية والثاني عشر بتوقيت الامارات.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسيداد