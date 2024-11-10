انت الأن تتابع خبر "اتفرج على الماتش مجانا" القنوات الناقلة لمباراة أرسنال اليوم الاحد 10-11-2024 ضد تشيلسي في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي على النايل سات بجودة HD والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من عشاق ومحبي لعبة الساحرة المستديرة في هذا الوقت الراهن حول ما هي تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال اليوم ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي، حيث يترقب الجمهور الكروي وخصوصا متابعي الدوري الانجليزي والذي يعد من أقوي الدوريات في العالم المباراة بفارغ الصبر، والذي يدخل اليوم نادي أرسنال في مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره نادي تشيلسي من ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال اليوم

ارتفعت معدلات البحث خلال غضون اللحظات الراهنة من قبل عشاق وجماهير لعبة كرة القدم حول ما هي تردد القنوات الناقلة لمباراة أرسنال اليوم ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي، حيث يسعي كلا الفريقان في الفوز خلال المباراة وذلك من اجل التأهل في جدول ترتيب الدوري، اما فيما يتعلق حول على أي قناة ستنقل مباراة أرسنال اليوم فيعد شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية هي الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا سيتم عرض المباراة على شاشته، وتحديدا على قناة beIN Sports HD 1.

تردد beIN Sports HD 1 على النايل سات

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\2

جودة القناة: HD

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم نادي أرسنال اليوم الاحد الموافق 10 نوفمبر 2024 في خوض مباراة من العيار الثقيل أمام نادي تشيلسي وذلك من ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيقام المباراة على أرضية ملعب ستانفورد بريدج، كما سيتم انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي