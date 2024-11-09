نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة عقب الهزيمة أمام برايتون والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي أمام نظيره برايتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب الهزيمة أمام برايتون

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره توتنهام هوتسبير، يوم 23 نوفمبر الجاري الموافق السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.