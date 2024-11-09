نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابعة على التوالي.. مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الهزيمة أمام نظيره فريق برايتون بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، بتقدم هجومي كبير من جانب الفريق السماوي الذي كان يسعى لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 23 من الشوط الأول، نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، في تسجيل هدف التقدم في شباك برايتون.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، بتقدم الفريق السماوي بهدف دون.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك اللاعب بيدرو نجم فريق برايتون هدف التعادل في شباك مانشستر سيتي، وتحديدًا عند الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 83 أضاف ماثيو أورايلي، لاعب فريق برايتون الهدف الثاني في مرمى مانشستر سيتي.

واحتسب حكم اللقاء 9 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة، لتنتهي أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق برايتون إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند المركز الثاني برصيد 23 نقطة.