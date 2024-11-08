نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليكيب تكشف كيف خسر فينيسيوس جائزة الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الفرنسية تحديدًا “ليكيب” تفاصيل نارية عن تصويت المختصين في سباق الكرة الذهبية التي خسرها فينيسوس جونيور لصالح رودري نجم منتخب إسبانيا.

توج رودري لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 التي أقيمت في باريس يوم الإثنين الماضي الموافق 28 اكتوبر.

تعتمد مجلة فرانس فوتبول على تصويت سري لـ 173 صحفيًا عالميًا لتحديد الفائز بالكرة الذهبية، بناءً على أدائهم الفردي والجماعي خلال العام، سلوكهم المهني، يختار كل صحفي خمسة لاعبين ويمنحهم نقاطًا، والفائز هو من يحصل على أعلى مجموع للنقاط.

كشفت ليكيب الفرنسية عن تفاصيل نقاط الكرة الذهبية، والتي جاءت كالتالي:

• رودري (1170 نقطة).

• فينيسيوس (1129 نقطة).

- 3 صحفيين إستبعدوا فينيسيوس جونيور من قائمة أفضل 10 لاعبين في جائزة الكرة الذهبية

- 5 صحفيين صوتوا لجود بيلينجهام

- 4 صحفيين صوتوا لداني كارفاخال

- 2 صحفيين صوتوا لـ توني كروس

- 1 صحفي صوت لـ كيليان مبابي

كان ريال مدريد قد غاب عن حفلة الكرة الذهبية، بعد أن علم من فريق مانشستر سيتي أن فينيسيوس جونيور لن يفوز بها والتي اعتبرها "الملكي اهانة، بل أصدر إدارة النادي بيان" إلى فرانس فوتبول، ملخصه "الكرة الذهبية لم تعد موجودة بالنسبة لنا.