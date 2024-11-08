نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش ينضم لرونالدو وميسي في القائمة العالمية للأساطير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم النجم المصري لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش للقائمة العالمية، التي تتضمن العديد من الأساطير، على رأسهم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وجاء ذلك بعد تألقه المُبهر منذ بداية هذا الموسم في الدوري الألماني والدوري الأوروبي بشكل عام.

وأصبح اللاعب المصري تاسع لاعب يسجل هدفين متتاليين من ركلتين ثابتتين، وجاء الهدف الأول في مرمى بوخوم السبت الماضي في خلال الجولة التاسعة،بينما الثاني كان خلال مباراة سلافيا براغ التشيكي في الجولة الرابعة من عمر الدوري الألماني واستطاع فريقه من خلال هذا تحقيق الفوز.

وبذلك ينضم مرموش بجانب أساطير المستديرة الذين نجحوا في تحقيق هذا الإنجاز خلال مشوارهم الاحترافي، وهم: رونالدو وميسي وجونينيو وديفيد بيكهام وأندريا بيرلو ورونالدينيو وسينيسا ميهايلوفيتش وهاكان تشالهان أوغلو.

وعبّر نادي فرانكفورت عن فرحته بإنجاز لاعبه الدولي، بنشر صورة معلقًا عليها: "مرموش ضمن أفضل مجموعة"، ثم أشار: "لاعبنا مرموش هو تاسع لاعب ينجح في تسجيل ركلتين ثابتتين متتاليتين".

والجدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ25 عام يقدم مستوى مميز ويعتبر من احسن مواسمه الاحترافية على الإطلاق منذ وصوله إلى أوروبا، ويتواجد في المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني