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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق، أنه لا بد من اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بالنادي بشأن عدم الدخول لملعب التدريبات خلال مران فريق الكرة، مشيرًا إلى أن عبدالله السعيد يقدم مستوى "خارق" مع الأبيض ويواصل إمتاع الجماهير بمستواه مؤخرا مع الفريق الأبيض.

نجم الزمالك السابق: السعيد ظاهرة خارقة في الكرة المصرية.. وهذا اللاعب هو أفضل مهاجم في مصر

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "السعيد ظاهرة خارقة في الكرة المصرية، ووصل لسن متقدم رغم ذلك يواصل تقديم مستوى مميز، والجميع يحب أن يرى الكرة بين قدميه، وكنا في وقت سابق نتعرض للهجوم ونحن في سن الـ28 عامًا".

وأضاف: "عودة محمود الونش مكسب كبير لنادي الزمالك وسعيد جدًا لاقتراب عودته لأنه من أفضل اللاعبين ويمتاز (بالرجولة) وهو ضلع كبير في دفاع الزمالك ومنتخب مصر، ومصطفى شلبي من ابرز اللاعبين في الجناح الأيسر ولم يتم تعويضه خلال غيابه مؤخرا".

وواصل: "كونراد ميشالاك لاعب الزمالك، يحتاج للمساحات للظهور بشكل قوي مع الفريق، وهذا أمر لا يتواجد في مباريات الفريق، وسوف يحتاج لوقت من أجل الظهور والتاقلم، لأنه جناح تقليدي يجيد على الخط فقط، وكل الاحتمالات بشأن مستقبله، وفي النهاية من الممكن تعويضه ما دام هو اعارة فقط".

وأكمل: "عمر فرج لم يكن مؤهلًا للعب بشكل أساسي، ولم نتخيل وجوده بينما يجلس ناصر منسي والجزيري، ومن الصعب مقارنته مع وسام أبوعلي حاليا مع الأهلي وهو أفضل مهاجم في مصر.. من الممكن ان يكون عمر فرج (مساعد لرأس حربة) لكن لا يجيد اللعب كمهاجم صريح، لم أراه سوى وقت قصير في الملعب، والحكم على بعض اللاعبين أنا ضده تماما".

وزاد: "بنتايك ظهر في السوبر الإفريقي بشكل جيد لأن حالة اللاعبين وقتها كانت جيدة، ومحمد حمدي لاعب جيد من قبل قدومه للزمالك، ووجود الثنائي بنتايك وحمدي سوف يمنح أحمد فتوح حرية اللعب في داخل الملعب، وهو يجيد اللعب في أكثر من مركز".