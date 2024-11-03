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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة الحكام ستعقد اجتماعا موسعا غدا مع كافة الحكام بحضور سيد مراد المسؤول عن تقنية الفيديو للوقوف على الأخطاء التي شهدتها مباريات الأسبوع الأول لبطولة الدوري الممتاز.

لجنة الحكام تستدعي الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي غدًا

وقال مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم: "اجتماع الغد سيحضره حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، لأن هناك أخطاء وقعت من تقنية الفيديو، وطبيعي أن نقف عليها في وجود الحكام ونعالجها.

وتابع:"لجنة الحكام ستستمع إلى ما دار في غرفة الفار بمختلف المباريات وخاصة الكرات التي شهدت حالة من الجدل ومنها الركلات الترجيحية المحتسبة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأضاف المصدر:"أي حكم يرتكب خطأ سيعاقب وطالما طاقم التحكيم وتقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي ارتكبوا أخطاء سيتم معاقبتهم لكن دون الإعلان في وسائل الإعلام.