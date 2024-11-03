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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، سبب استبعاد عمر الساعي لاعب النادي الأهلي من قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوبترا.

ستاد المحور يكشف سبب استبعاد الساعي من قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوبترا

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر استبعد عمر الساعي من مباراة سيراميكا اليوم على الرغم من إنه كان في قائمة الفريق لمباراة العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال".

وتابع:" تساؤلات حول شراء لاعب بـ ٥٠ مليون جنيه ويخرج من قائمة الفريق في أول مباريات الموسم لأسباب فنية".

وأضاف:"معلوماتنا إن الساعي قدم أداء جيد جدًا في مباراتي الأهلي الودية قبل السوبر المصري ويتدرب بشكل جيد في التدريبات ولكن كولر تحدث معه أكثر من مره عن "السرحان" والاحتفاظ بالكره كثيرًا بين أقدامه".

واختتم:"كولر شدد على الساعي التركيز في الأداء الدفاعي مثل الهجومي، وبالتالي اللاعب خرج خارج الحسابات مؤقتًا إلى أن ينفذ ما طلبه منه المدرب".