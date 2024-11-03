يوفنتوس يسقط أودينيزي بثنائية

يوفنتوس يسقط أودينيزي بثنائيةفاز يوفنتوس على مضيفه أودينيزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الانتصار للاعبيه كيفرين تورام، ونيكولو سافونا اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين (19 و37).

بهذا الفوز، ارتقى يوفنتوس للمركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى (21) نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الذي يستضيف فينيزيا غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد أودينيزي عند (16) نقطة، في المركز السابع بشكل مؤقت.

ويتصدر فريق نابولي جدول ترتيب المسابقة برصيد (25) نقطة.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، حقق بولونيا فوزه الثاني على التوالي والثالث له هذا الموسم، على حساب ضيفه ليتشي بهدف دون رد، سجله ريكاردو أورسوليني في الدقيقة (85).

ورفع بولونيا رصيده إلى (15) نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد ليتشي عند (8) نقاط في المركز التاسع عشر.