أخبار اليمن : 175 شهيداً ومصاباً في 3 مجازر جديدة بغزة

175 شهيداً ومصاباً في 3 مجازر جديدة بغزة
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين جراء استمرار مجازر الاحتلال الوحشية بحق المدنيين لليوم الـ447 على التوالي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 45 ألفاً و399 شهيداً و107 آلاف و940 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت الوزارة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 38 شهيداً و137 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية،
وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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