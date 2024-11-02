التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين دورتموند وآر بي ليبزيج

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت احدث الشوط الأول الذي جمع بين فريق دورتموند ضد نظيره أر بي ليبزيج، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر على ملعب سيغنال إيدونا بارك وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

أحداث الشوط الأول بين دورتموند ولايبزيج

وانطلقت احداث الشوط الأول بين الفريقين بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق دورتموند ولكن نجح فريق أر بي ليبزيج من أحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب بينجامين سيسكو في الدقيقة ال 27 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة ال 30 أحرز اللاعب ماكسيميليان بيير من إحراز هدف التعادل والأول لفريقه في الشوط الأول سكن شباك المنافس، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ويدخل فريق بروسيا دورتموند المواجهة وهو يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد مرور ثماني جولات، ويدخل المباراة بعد هزيمته الأخيرة أمام أوجسبورج بنتيجة 2-1 في الأسبوع الماضي كذلك، يدخل آر بي لايبزيج المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط عن المتصدر بايرن ميونيخ.