نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء اليوم الجمعة باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

: محمد عواد خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي

: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى “زيزو”

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.