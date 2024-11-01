“يا بختك لو بتستخدمه كل يوم”.. بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - يعرف العصفر، الذي يسمى أيضًا الكركم الأحمر أو الزعفران، بأنه نبات عشبي من عائلة الآسباراجية يتميز العصفر بفوائده الصحية المتنوعة، بما في ذلك تحسين نوعية النوم يحتوي هذا النبات على مركبات فعالة تسهم في تعزيز النوم العميق والمريح.

كيفية استخدام العصفر لتحسين النوم

تحضير شاي العصفر: يمكنك عمل شاي العصفر من خلال إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق العصفر إلى كوب من الماء الساخن، ثم اتركه لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك صفيه واشربه قبل النوم.

تناول كبسولات العصفر: يمكن تناول كبسولات تحتوي على مسحوق العصفر أو الكركم، وذلك وفقًا لتوصيات الطبيب المعالج.

استخدام زيت العصفر: يمكن الاستفادة من زيت العصفر في التدليك أو خلال الاستحمام، مما يعزز شعور الاسترخاء ويُحسّن من جودة النوم.

الجرعة الآمنة من شاي العصفر

تتراوح الجرعة اليومية الآمنة من العصفر بين 300 و1000 ملليجرام، ويفضل توزيع الجرعة على مدار اليوم لتحقيق أفضل النتائج.

الأدلة العلمية لاستخدام العصفر

تقليل مستويات الكورتيزول: أظهرت الدراسات أن العصفر يساهم في خفض مستويات الكورتيزول، الذي يعد هرمونًا مرتبطًا بالتوتر.

زيادة مستويات هرمون الميلاتونين: يساعد العصفر في رفع مستويات هرمون الميلاتونين، الذي يتحكم في أنماط النوم.

تحسين أداء الجهاز العصبي: يمكن أن يعزى تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي إلى التأثيرات الإيجابية للعصفر.

موانع الاستخدام