نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تشن 120 غارة على لبنان خلال 24 ساعة وحصيلة القتلى ترتفع إلى 2897 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى المدنيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان بلغت 2897، كما أفادت لجنة الطوارئ بأن إسرائيل نفذت 120 غارة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 30 وفاة و183 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ الـ 23 من سبتمبر الماضي إلى 2897 قضوا بسبب القصف بالإضافة إلى 13150 جريحا.

وصرح منسق لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية وزير البيئة ناصر ياسين في بيان له، أنه تم تسجيل 120 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في النبطية (61 غارة) وفي الجنوب (41 غارة) وفي الضاحية الجنوبية ببيروت (12 غارة) وفي بعلبك (6 غارات) ليصل إجمالي الاعتداءات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 11767 اعتداء.

وأظهرت البيانات الحكومية اللبنانية أنه تم افتتاح 1132 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين منها 945 وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، كما أن عدد النازحين المسجلين وصل إلى 188298 نازحا (43 أسرة) في مراكز الإيواء، حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت، إلا أن التقديرات تشير إلى أن أعداد النازحين أعلى بكثير.

وأشارت البيانات الحكومية أن الأمن العام سجل عبور 359805 مواطنا سوريا و175215 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية.

ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أصدرت بيانا منذ الـ4 من أكتوبر الماضي، ذكرت فيه أن "طفلا واحدا على الأقل يقتل كل يوم ويصاب 10 آخرون، بالإضافة إلى أن الآلاف من الأطفال الناجين من القصف المستمر يعانون من ضيق حاد في التنفس، بسبب تصاعد العنف والفوضى من حولهم.