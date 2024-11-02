فيتش تتوقع تحقيق مصر 16.5 مليار دولار متوسط صافي استثمار…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - دوت الخليج _ قالت وكالة فيتش أن تدفقات رأس المال الجديدة لمصر، شملت تسهيلات برنامج صندوق النقد الدولي الممدد (EFF) بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.

وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط ​​صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار أمريكي على مدار السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية، وفي رأس الحكمة.

وقالت أن هذه التدفقات ستساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026، وقيدت هذا التحسن بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وانخفاض عائدات قناة السويس.

وتوقعت وكالة فيتش أن تغطي احتياطيات النقد الأجنبي 4.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026، من 5.0 في نهاية السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى من متوسط ​​”B” البالغ 3.8 شهرًا.