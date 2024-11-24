باير ليفركوزن: نسبة بقاء فلوريان فيرتز مرتفعة .. وتشابي ألونسو لم يتفق مع أي نادٍ آخر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:04 صباحاً - تحدث فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، عن مستقبل الثنائي تشابي ألونسو (مدرب الفريق)، والنجم الألماني فلوريان فيرتز.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى أن الثنائي سيرحل عن الفريق، مع ختام الموسم الحالي..

ويعد ألونسو المرشح الأبرز لخلافة كارلو أنشيلوتي، بتدريب ريال مدريد، فيما تتنافس عدة أندية على ضم فيرتز بينها مانشستر سيتي، بايرن ميونخ وريال مدريد.

وعن مدى تفاؤله باستمرار فيرتز رفقة ليفركوزن لفترة طويلة، قال كارو في تصريحات صحفية: “مرتفع للغاية.. لماذا لا يكون مرتفعاً؟”.

وعن تشابي ألونسو، أوضح: “ما أستطيع أن أنكره بنسبة 100%، أن هناك أي اتفاقات (بين ألونسو وأندية أخرى) كما سمعت في كل وسائل الإعلام”.

وواصل: “ما يركز عليه باير ليفركوزن بنسبة 100%، إضافة إلى اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، هو الوقت الراهن وفقط.. لدينا عمل كاف لنقدمه على أرض الملعب حتى نهاية الموسم”.

وأتم: “ما يزعجني هو التكهنات، الوقت الحالي هو ما يهمني.. لا أحد يهتم بالموسم المقبل، لا يوجد شيء محدد.. ألونسو يرتبط بعقد معنا الآن”.