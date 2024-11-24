انت الأن تتابع خبر «معجزة ربانية» .. عشبة رخيصة تقضى علي آلام القولون نهائيا وتخلصك من البراز المتحجر في دقائق .. عشبة سحرية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فإنه فى ظل تزايد الوعى بأهمية صحة الجهاز الهضمى، لقد أصبحت العلاجات الطبيعية تتميز بشعبية كبيرة بين الأفراد الباحثين عن حلول لكى يتم التخلص من مشكلات الإمساك وأيضاً تنظيف القولون، فإنه من بين هذه العلاجات الطبيعية، تظهر عشبة السنا كأحد هذه الحلول الفعالة التى قد أثبتت جدارتها فى تحسين صحة الأمعاء وأيضاً تنشيط حركة القولون، فى هذا المقال سوف نتعرف على فوائد هذه العشبة المذهلة، وكيفية إستخدامها.

ما هى عشبة السنا

عشبة السنا هى نبات طبى قد ينتمى إلى عائلة الفاصوليا، وهو يستخدم بشكل أساسى فى معالجة مشاكل الجهاز الهضمى، بالأخص الإمساك المزمن، فإن أوراق عشبة السنا تحتوى على مركبات تعرف بالسينوسيدات، وهى المواد الفعالة التى قد تمنحها خصائصها الملينة، كما تعمل السينوسيدات على تحفيز العضلات الملساء فى جدار الأمعاء، مما قد يعزز من حركة البراز وأيضاً يساعد فى دفعه عبر القولون بشكل أسرع، وبالتالى يساعد فى تخفيف تراكمات البراز المتحجر وأيضاً تحسين عملية الهضم بشكل عام.

فوائد عشبة السنا لتنظيف القولون

تتمتع عشبة السنا بفوائد كثيرة، أهمها: