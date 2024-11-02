مال وأعمال

عاجل.. فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.5% و10.6% في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.5% و10.6% في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - دوت الخليج _ توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتراجع معدل التضخم في مصر من 26.4% في سبتمبر إلى 12.5% ​​في نهاية السنة المالية 2025.

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وقالت أن التراجع سيكون بدعم من التأثيرات الأساسية الكبيرة، والتوقعات الأفضل استقرارًا واستقرار العملة على نطاق واسع.

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وتوقعت أن يهبط التضخم في مصر إلى 10.6% في نهاية السنة المالية 2026.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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