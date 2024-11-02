عاجل.. فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.5% و10.6% في…

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - دوت الخليج _ توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتراجع معدل التضخم في مصر من 26.4% في سبتمبر إلى 12.5% ​​في نهاية السنة المالية 2025.

وقالت أن التراجع سيكون بدعم من التأثيرات الأساسية الكبيرة، والتوقعات الأفضل استقرارًا واستقرار العملة على نطاق واسع.

وتوقعت أن يهبط التضخم في مصر إلى 10.6% في نهاية السنة المالية 2026.