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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.5% و10.6% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - دوت الخليج _ توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتراجع معدل التضخم في مصر من 26.4% في سبتمبر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025.
وقالت أن التراجع سيكون بدعم من التأثيرات الأساسية الكبيرة، والتوقعات الأفضل استقرارًا واستقرار العملة على نطاق واسع.
وتوقعت أن يهبط التضخم في مصر إلى 10.6% في نهاية السنة المالية 2026.
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