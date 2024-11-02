فيتش: ثقة أكبر في ديمومة سياسة سعر الصرف المرن

دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - دوت الخليج _ رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر على المدى الطويل للعملات الأجنبية من “B-” إلى “B”. مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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قالت فيتش أن المالية الخارجية لمصر تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي الناتج عن صفقة رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، بفضل تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك المرونة الأكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية. وقالت أن احتياطيات النقد الأجنبي تعافت، وأنها على ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي.

وأضافت الوكالة أن المخاطر التي تهدد المالية العامة انخفضت بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتوقعت انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.

وأشارت فيتش إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار أمريكي، وتعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار أمريكي في يناير بدعم من 24 مليار دولار أمريكي من صفقة رأس الحكمة، التي أضافت أيضًا إلى سجل مصر في الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار أمريكي في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير.

وقالت أنه تم تحويل الـ 11 مليار دولار أمريكي المتبقية من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.