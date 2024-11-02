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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش تتوقع تراجع نصيب الفوائد من إيرادات الموازنة إلى 37%… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - دوت الخليج _ قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أنه نظرًا لقصر أجل استحقاق الدين المحلي في مصر، فإن هذا من شأنه أن يدفع إلى انخفاض فائدة/ إيرادات الدين الحكومي العام إلى ما يقرب من 37% في السنة المالية 2029 من ذروة بلغت 61% في السنة المالية 2025.
وقالت إن هذا المعدل لا يزال يكاد يبلغ ثلاثة أمثال متوسط تصنيف ”B” الحالي البالغ 13.9%.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، تراجع سعر الفائدة الأساسي على الجنيه، من 27.25% إلى مستويات تتفق مع معدل حقيقي يقترب من 4%.
يأتي ذلك بعد زيادات بلغت 800 نقطة أساس في الربع الأول من 2024.
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