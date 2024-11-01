نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو وناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل إصابة زيزو وناصر ماهر

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن "زيزو" سيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

وفي نفس الوقت أكد الدكتور محمد أسامة أن ناصر ماهر يعاني من آلام في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن محمد حمدي تعرض لإصابة في الركبة وسيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

