نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي، لافتتاح مشواره في الدوري المصري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا وذلك في مواجهة مرتقبة وقوية.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده محمود بسيوني.

ويعاون بسيوني كلا من سمير جمال مساعد أول، خالد السيد مساعد ثان، ويتواجد السيد منير حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا خالد جمال الغندور ويعاونه أحمد حسام طه.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد السلام.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل لمسابقة الدوري المصري في مصر والعالم العربي.

