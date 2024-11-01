شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة SSC الرياضية الجيدد 2024 على النايل سات والعرب سات وكيفيه تثبيتها على التلفاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يعد تردد قناة SSC الرياضية الجديد 2024 من أكثر المواضيع بحثًا بين عشاق كرة القدم، حيث تعتبر هذه القنوات واحدة من أبرز المحطات الرياضية، لكونها الناقل الرئيسي للدوري السعودي، فقد يتطلع المتابعون لمشاهدة المباريات والأحداث الخاصة بموسم 2025، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية التي يقدمها نخبة من المحللين السعوديين والدوليين، حيث تشمل البطولات التي تُبث عبر القناة كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، فالآن من خلال موقعنا الإلكتروني “إقرأ نيوز” سنستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة عن آخر تحديثات لترددات القناة عبر مختلف الاقمار الصناعية، تابعونااا…
تردد قناة SSC الرياضية
يعتبر تردد قناة SSC الرياضية وجهة رئيسية لعشاق الرياضة في المملكة، حيث توفر تغطية شاملة لأهم الأحداث والمباريات، فقد تعد شبكة قنوات SSC السعودية من أفضل القنوات التي تعمل على بث المباراة بأعلى جودة في الصوت والصورة، لذلك يترقبها المزيد من المواطنين عشاق الكرة، فإليكم تفاصيل ترددات القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية:-
التردد الجديد لقناة SSC الرياضية على نايل سات
- التردد: 12523
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
التردد الجديد لقناة SSC الرياضية على عرب سات
- التردد: 12417
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
التردد الجديد لقناة SSC الرياضية على سهيل سات
- التردد: 11585
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
كيفية ضبط قناة SSC الرياضية على الرسيفر
لإضافة قناة SSC إلى قائمة قنواتك بكل سهولة عبر أجهزة الاستقبال، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:
- أولاً: قم بتشغيل جهاز التلفاز واستخدم جهاز التحكم عن بُعد لفتح القائمة الرئيسية.
- ثانيًا: ابحث عن خيار “التثبيت اليدوي” لضبط القنوات حسب تفضيلاتك.
- ثالثًا: اختر القمر الصناعي الذي ترغب في التثبيت عليه.
- رابعًا: أدخل البيانات الخاصة بالقناة، من تردد، الترميز، تصحيح الخطأ، معدل الاستقطاب.
- خامسًا: اضغط على زر “البحث” لبدء عملية البحث عن القناة.
- أخيرًا: بعد ظهور القناة، تأكد من الضغط على “حفظ” لإضافتها إلى قائمة قنواتك المحفوظة، مما يسهل الوصول إليها لاحقًا.