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أحمد جودة - القاهرة - قال البنتاغون غن الولايات المتحدة ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 425 مليون دولار، ستشمل ذخيرة لنظام HIMARS ونظام NASAMS وأنظمة المدفعية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق حزمة مساعدات عسكرية إضافية لكييف بقيمة 425 مليون دولار، وذلك خلال اتصال مع فلاديمير زيلينسكي قبل اجتماع في برلين مع قادة أوروبيين يخصص لبحث الحرب في أوكرانيا.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن الحزمة تتضمن دفاعات جوية وآليات مدرعة، مشيرا إلى أن بايدن أطلع زيلينسكي على "جهوده لتعزيز المساعدة الأمنية لكييف خلال الفترة المتبقية من ولايته في البيت الأبيض".

وأضاف البيان "ستسلّم الولايات المتحدة أوكرانيا في الأشهر المقبلة مئات أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ وعشرات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية وأنظمة مدفعية إضافية وكميات كبيرة من الذخيرة ومئات من ناقلات الجند المدرعة ومركبات المشاة القتالية وآلاف الآليات المدرعة الإضافية".

ومنذ عام 2022، وافقت الولايات المتحدة على تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية لأوكرانيا بقيمة 175 مليار دولار.

ويرى رؤساء دول أن ما تقوم به الولايات المتحدة من خلال دعمها لنظام كييف بالمال والسلاح كمن "يسكب الزيت على النار"، منتقدين سياساتها المتخبطة في العالم والتي أدت إلى تأجيج الصراعات والمشكلات المتفاقمة على حد تعبيرهم.