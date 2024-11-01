انت الأن تتابع خبر لنسف الكرش والأرداف بكل سهولة بـ 3 ايام استخدم بذور الكتان بهذه الطريقة وقل ودعاً لدهون وللإحراج..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان واحدة من اكثر انواع ابلهارات شيوعًا في المطابخ العالمية وبشكل خاص المطبخ الهندي، حيث انه يعتبر واحدًا من الاعشاب التي تحتوي على كمية كبيرة من الالياف الغذاءية والدهون الصحية ايضًا، ومن الجدير بالذكر ان استخدامها لا يقتصر على الاطعمة فقط بل ان لها دور فعال ايضًا في القضاء على العديد من الامراض، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج

فوائد بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان واحدة من البهارات التي تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم، ويرجع ذلك إلى احتوائها على كمية كبيرة من الالياف الغذائية، كما انها تحتوي ايضًا على كمية كبيرة من الدهون الصحية والتي تجعلها واحدة من افضل المكونات الطبيعية التي تساهم في استخدامها على هيئة علاج، حيث انها تساهم بشكل كبير في التقليل من مستوى السكر في الدم، وقد اتى هذا بعد ان تم اجراء دراسة على ستون شخص من المصابين بالنوع الثاني من السكر وجعلهم يتناولون الزبادي ببذور الكتان يوميًا لمدة شهرين، وقد لاحظوا انخفاض كبير في مستوى السكر في الدم.

طريقة تناول بذور الكتان