رسميًا.. روبن أموريم مديرًا فنيًا لـ مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين البرتغالي روبن أموريم كمدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للهولندي إريك تين هاج، الذي غادر النادي مؤخرًا بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال التي أدت إلى استبعاده من القيادة الفنية.

روبن أموريم مديرًا فنيًا لـ مانشستر يونايتد

من المقرر أن يبدأ روبن أموريم مهمته الجديدة رسميًا مع مانشستر يونايتد في 11 نوفمبر الجاري، خلال فترة الاستراحة الدولية، وستكون أول مباراة له على رأس الجهاز الفني في 24 نوفمبر ضد فريق إيبسويتش تاون.

كشف النادي عن أن عقد أموريم يمتد حتى يونيو 2027، مع خيار لتمديده لموسم إضافي. وكجزء من الاتفاق، سيحصل نادي سبورتنج لشبونة، النادي السابق لأموريم، على تعويض مالي بقيمة 11 مليون يورو.

يأمل مانشستر يونايتد أن يقود أموريم الفريق نحو استعادة طريق الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد، حيث يسعى النادي للعودة إلى منصات التتويج التي غابت عن الفريق في السنوات الأخيرة.

كما يأمل النادي الإنجليزي أن يتمكن أموريم من إعادة بعض من كبرياء مانشستر يونايتد الذي تأثر سلبًا بالمستوى المتواضع الذي قدمه الفريق الموسم الماضي، والذي انتهى بحصوله على المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة من 38 مباراة. يُعتبر هذا الترتيب الأدنى للفريق في تاريخ الدوري الممتاز منذ انطلاقه بالنظام الحديث في موسم 1992-1993.