انت الأن تتابع خبر وداعا لأدوية الكبد باهضة الثمن.. عشبة منسية تعيد إحياء الكبد مهما كانت تالفة وتطرد سموم الجسم من أول أسبوع.. تعرف عليها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر اعشاب الكبد واحدة من الاعشاب التي توجد حولنا، حيث ان اعشاب الكبد تساهم بشكل كبير في القضاء على كافة المشاكل المتعلقة بالكبد والمرارة ايضًا، ومن الجدير بالذكر انه يطلق عليه اعشاب الكبد كونها واحدة من الاعشاب التي تساهم في تنقية الكبد وحمايتة، وليس هذا فقط بل انها تساهم ايضًا في تنظيف المرارة وهو الامر الذي يساهم في تحسين عملية الهضم والتحسين من الجهاز العصبي والرفع من المناعة الخاصة بالجسم، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.
اعشاب الكبد
- تعتبر السلبين المريمي واحدة من الاعشاب التي تحمي الكبد حيث انها تعرف ايضًا بإسم الخرفيش وهي النبتة التي تعتب مفيدة للكبد وتحمي الكبد من خلال انتاج مواد نباتية ثانوية، حيث ان تلك المواد التي توجد داخل الخرفيش تساهم في التسريع من الشفاء لخلايا الكبد المصابة، كما انها تساهم ايضًا في وقاية الخلايا الاخرى من اي اصابات أخرى محتملة بالامراض.
- يعتبر الخس البري (طرخشقون) واحدًا من الاعشاب التي قد اثبتت فعاليتها الكبيرة في القضاء على مشاكل الكبد وتعمل على تحسين الهضم بشكل كبير، حيث ان طعمها شديد المرارة إلا ان لها دور طبير في الزيادة من عملية الهضم وتنظيف الكبد والمرارة وضبط كستوى الكولسترول في الدم، وليس هذا فقط بل انها تساهم ايضًا في التقليل من آلام العظام والمفاصل التي يمكن ان تنتج بسبب برودة الاجواء.