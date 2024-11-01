العالم اليوم - الاقتصاد الأميركي يضيف 12 ألف وظيفة جديدة فقط في أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:25 مساءً - أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أقل كثيرا من التوقعات في أكتوبر الماضي، وبانخفاض كبير عن الشهر السابق، ما قد يعزز فرص خفض الفائدة الأميركية بوتيرة أكبر في الشهور المقبلة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة، الجمعة، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة فقط، مقارنة مع 223 ألف وظيفة في الشهر السابق، وبأقل كثيرا من التوقعات البالغة 106 آلاف وظيفة.

وفي المقابل استقر معدل البطالة في أكتوبر عند مستوى 4.1 بالمئة دون تغيير عن الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.