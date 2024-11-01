نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: محادثاتنا مع صندوق النقد لم تتضمن أي مبالغ أو… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - العربية.نت_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على دول الجوار، هو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي للحديث عن ضرورة إعادة النظر في إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامجه مع مصر.

وأضاف مدبولي إنه تم إجراء محادثات متقدمة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وهي لا تتضمن أي مبالغ جديدة أو قروض إضافية، بل فقط مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف المحيطة والمستجدات الواقعة في المنطقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر ستستقبل مديرة الصندوق الأسبوع المقبل تمهيدًا لبدء المراجعة الرابعة بشأن البرنامج.

وفي سياق متصل، قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن حالة الترقب والأزمة الجيوسياسية في المنطقة أثرت على الاقتصاد المصري لا سيما على صعيد عائدات قناة السويس التي انخفضت بنحو 70% ما يعادل نحو 4-6 مليارات دولار سنوياً، وواكب صندوق النقد هذا الأمر، وفي شهر أبريل الماضي تم رفع حجم البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف أزعور، في مقابلة مع “العربية Business”، أنه لا شك أن برنامج الصندوق يدعم مشروع الإصلاحات الجارية في مصر، مؤكدًا أن المشروع كان له زخم كبير لأنه تواكب معه استثمارات كبيرة من عدة دول بما فيها الإمارات والاتحاد الأوروبي وأيضاً من مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.

وتابع: “لهذا السبب البرنامج يحقق أهدافه ونشهد نسب نمو ترتفعة تدريجياً، وحركة التضخم تتراجع”.

مراجعة برنامج صندوق النقد

وفي 20 أكتوبر الجاري قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.

وأضاف “لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية”.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “عندما نتحدث عن البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي يجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق”.

وأكد السيسي أن مصر بحاجة إلى توفير مليون وظيفة سنويا لمواجهة حجم الخريجين، الذي يتراوح بين 700 ألف إلى مليون خريج من الجامعات والمدارس.

ولفت إلى نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى 6.5%، ما يعكس الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وعلى صعيد قناة السويس قال السيسي: “فقدنا 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال 10 أشهر، وقد تمتد الأزمة لعام إضافي”.