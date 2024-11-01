بلاك روك تحصل على ترخيص لتأسيس مقرها الإقليمي في السعودية

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - العربية.نت_ أعلنت شركة بلاك روك عن حصولها على ترخيص وزارة الاستثمار لتأسيس مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن الترخيص سيمكن من تسريع نمو أعمال بلاك روك في الشرق الأوسط وتعزيز عملياتها في جميع أنحاء المنطقة، تأسست شركة بلاك روك السعودية في عام 2018، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لممارسة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق الاستثمارية وتقديم الاستشارات في قطاع الأوراق المالية.

علق يزيد المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك السعودية، والمشرف على أعمال الشرق الأوسط لدى بلاك روك: “يسر بلاك روك إنشاء مقرها الإقليمي في الرياض، نحن فخورون بمسيرتنا الحافلة بالإنجازات في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، كإطلاقنا لصندوق تمويل إقليمي مخصص لمشاريع البنية التحتية، ومنصتنا الاستثمارية متعددة الأصول في الرياض التي تقدم حلولًا استثمارية متميزة، وخدماتنا الاستشارية المتوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي”.

من جانبه، صرح حسن الدهيم، مستشار وزير الاستثمار: “نرحب بانضمام بلاك روك إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية، الذي شهد أكثر من 500 شركة من قطاعات متعددة منذ إطلاقه، إذ تعد شركة بلاك روك لاعبًا مهمًا في قطاع إدارة الأصول في المملكة كونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في الخدمات المالية. نتطلع إلى رؤية النمو المستمر لبلاك روك في السعودية والشرق الأوسط وما ستحققه من نجاح وإنجازات”.