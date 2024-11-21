العالم اليوم - في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب. كما قررت للجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة. وبحسب بيان للمركزي المصرري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

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