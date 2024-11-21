العالم اليوم - الأهلي يكشف تفاصيل مباراة كأس التحدي ونهائي كأس القارات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - شارك ممثلو الأهلي المصري برئاسة خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، في ورشة عمل مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي جرت الخميس عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وجاءت ورشة العمل لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمراحل الختامية لمباراة كأس التحدي، ونهائي بطولة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال فيفا 2024) المقرر إقامتهما في قطر الشهر المقبل.

وذكر الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه تم خلال ورشة العمل مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والإدارية الخاصة ببعثة الفريق والتي اشتملت على الإقامة وملاعب التدريب بعد وصول البعثة إلى قطر وموعد التدريب على ملعب المباراة والزي الخاص باللاعبين.

وأضاف: "تقرر أن يرتدي الفريق القميص الأحمر والشورت الأبيض في مباراة كأس التحدي، فيما سيلعب بالقميص الأحمر وتغيير لون الشورت في حال تأهله إلى نهائي البطولة وملاقاة ريال مدريد بطل أوروبا".

كما تم التأكيد على مواعيد الطيران وسفر البعثة ومواعيد المؤتمرات الصحفية، ونظام الحصول على التأشيرات، والتغطية الإعلامية وكبار الزوار وكشف المنشطات قبل وبعد المباريات وبعض الأمور الطبية.

وحسم الأهلي تأهله لمباراة كأس التحدي المقرر إقامتها ضد الفائز من ديربي الأميركيتين بين فريق باتشوكا المكسيكي، بطل دوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) وبطل كأس كوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، الذي لم يتحدد بعد.

ويصعد الفائز من مباراة كأس التحدي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية لكاس إنتركونتيننتال.

يشار إلى أن الأهلي، الفائز بالنسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تأهل لقبل نهائي كأس إنتركونتيننتال واللعب في كأس التحدي، عقب تغلبه 3 / صفر على ضيفه العين الإماراتي، حامل لقب دوري أبطال آسيا، في مباراة الدور الثاني للمسابقة، التي أطلق عليها بطولة القارات الثلاث.