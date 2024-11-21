نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - إمام عاشور - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم

الهجوم: محمود كهربا - سمير محمد.