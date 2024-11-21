العالم اليوم - انخفاض غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

ويعد التراجع في عدد طلبات إعانة البطالة إشارة على تعافي معدلات نمو الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم خلال نوفمبر الجاري، وذلك بعد تباطؤ مفاجئ في أكتوبر الماضي، وسط أعاصير وإضرابات.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة انخفضت بنحو 6 آلاف إلى 213 ألف طلب على أساس معدل موسميا في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 220 ألف طلب الأسبوع الماضي.

ورغم ارتفاع الطلبات في أوائل أكتوبر وسط الاضطرابات الناجمة عن الإعصارين هيلين وميلتون فضلا عن الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في بوينغ وشركة أخرى بقطاع الطيران، ظلت عمليات التسريح منخفضة. وخفف ذلك من وطأة التباطؤ في التوظيف على سوق العمل.

وقد تقدم بيانات البطالة في أميركا الأسبوع المقبل مزيدا من الوضوح بشأن حالة سوق العمل في نوفمبر تشرين الثاني.