انت الأن تتابع خبر معجزة حقيقية ؟؟؟… هل الإكثار من تناول السكر يسبب مرض السكري؟ حسام موافي يكشف مفاجأة (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم طرح سؤال على الدكتور حسام موافي أستاذ للحالات الحرجة في كلية طب القصر العيني حيث سأل أحد المتابعين عن حقيقة العلاقة بين المبالغة في أكل السكر والإصابة بمرض السكري، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على الإجابة الصحيحة على ذلك السؤال.

أسباب مرض السكر

يقوم الدكتور حسام موافي بتقديم برنامج على قناة صدى البلد والذي يعرض كل جمعة ويقوم المتابعين بالإستفسار واستشارة الطبيب فيما يخص الصحة العامة ومن ضمن الأسئلة الموجهة إليه كان سؤال بشأن الإفراط في تناول السكريات وقد قال الدكتور بأن المبالغة في تناولها لا يسبب مرض السكري، وأضاف بأن السكر يكون في جينات المريض منذ ولادته مشيرًا إلى أن الفرد من الممكن أن يحمل صفات المرض ولكنها تبقى غير مفعلة حتى تحدث ظروف وأحداث معينة مثل التعرض للضغط والتوتر.

الإفراط في تناول السكريات والإصابة بمرض السكري