مدبولي: الحكومة تعمل على تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2024 02:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تركز على تطوير المنظومة الصناعية بشكل شامل، مشيراً إلى أهمية أن تكون الصناعات الكبيرة مرتبطة بشكل وثيق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف مدبولي أن هذه الصناعات المغذية، رغم أنها غالباً ما تكون صغيرة أو متوسطة الحجم، إلا أنها تلعب دوراً حيوياً في دعم الصناعات الكبرى، مشدداً على ضرورة العمل على تطويرها جنباً إلى جنب مع المصانع الكبرى لضمان استدامة النمو الصناعي في مصر.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تتخذ العديد من الخطوات لتشجيع وتسهيل إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أعلن وزير المالية عن إصلاحات ضريبية تهدف إلى تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تحقق حجم أعمال يصل إلى 15 مليون جنيه سنوياً، لتيسير الإجراءات وتقليل العبء الضريبي على هذه الشركات.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء هذه الشركات، من خلال توحيد الرخص والمتابعة، وتقديم حوافز مالية لتشجيع ريادة الأعمال.

ولفت إلى أن هذا الجهد الكبير يهدف إلى تسريع نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد جزءاً أساسياً من أي نهضة صناعية، مشدداً على أن الصناعات الكبيرة لا يمكن أن تنجح بمعزل عن هذه الصناعات المغذية.

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وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى لضمان أن تكون مصر مركزاً للصناعات المتكاملة، حيث لا يجب أن تعتمد المصانع الكبيرة على استيراد مكونات الإنتاج من الخارج، بل يجب أن يتم تصنيعها محلياً ضمن منظومة صناعية متكاملة.