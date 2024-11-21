رئيس الوزراء: نواصل الجهود لإعادة تشغيل الشركات المتعثرة

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تواصل العمل على إعادة تشغيل الشركات المتعثرة، كما الحال مع شركة النصر للسيارات والمشروعات التي توقفت بسبب التحديات المالية والمديونيات الكبيرة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى إلى إعادة هذه الشركات للعمل خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم العقبات التي تواجهها مثل الحاجة إلى إعادة تأهيل العمالة التي توقفت لفترات طويلة.

وأشار مدبولي إلى أن التحديات التي تواجه هذه الشركات تشمل الحاجة إلى تحديث المعدات وتدريب العمالة، فضلاً عن تسوية المديونيات، ما يجعل عملية العودة إلى الإنتاج ليست سهلة أو بسيطة.

ومع ذلك، شدد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود، وأن إعادة تشغيل الشركات المتعثرة تمثل أحد المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الحكومة في الفترة الحالية.

وأضاف مدبولي أنه سيتم العمل على تذليل العقبات المالية والإدارية لتسهيل عودة هذه الشركات إلى العمل، مع التأكيد على أن الحكومة ستظل تدعم القطاع الصناعي لتجاوز التحديات والمضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.