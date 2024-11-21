وزير الاستثمار: تنسيق مع المالية لتقليص عدد الجهات الضريبية

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء يعمل على تنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة تهدف إلى تقليل الرسوم والأعباء التي تواجه المستثمرين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار الخطيب خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تقليص عدد الجهات الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يساهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح ، أن المستثمر الأجنبي يولي اهتماماً كبيراً بالسياسات المالية والنقدية والتجارية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، لافتاً إلى أنه منذ توليه الوزارة قبل خمسة أشهر، عرض رؤية الوزارة لجذب الاستثمارات على نحو 300 إلى 350 مستثمراً.

وأضاف الخطيب، أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في إعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية بعد فترة انتقالية استمرت عشر سنوات، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين المجموعة الاقتصادية لدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.