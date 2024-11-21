وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام تأمين احتياجات السوق…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - محمد أحمد _ بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي 16 شركة لإنتاج زيوت الطعام في القطاعين العام والخاص، تأمين احتياجات السوق المحلية .

واستعرض الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، وضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد فاروق، على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الإستراتيجي من الزيوت بما يكفي لفترات زمنية طويلة.

وناقش فاروق، الإجراءات الرقابية لضمان عدم وجود مغالاة في أسعار الزيوت بالأسواق المحلية، مشددا علي ضرورة الالتزام بالأسعار العادلة بما يراعي مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، أكد وزير التموين على أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلي من زيوت الطعام، ودعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للزيوت، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية وما تخلفه من تأثير على أسواق الزيوت، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن.

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ونوه باستمرار جهود تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، مشيداً بدور شركات القطاع الخاص والعام في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة.