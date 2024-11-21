الخطيب: تأخر الإفراج الجمركي يكلف الدولة 150 مليون دولار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2024 06:15 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ان الوزارة تعمل على رفع ترتيب مصر في التنافسية العالمية، مستهدفة الدخول ضمن أفضل 50 دولة.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين مؤشرات رئيسية، أهمها تقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأشار الوزير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي شهد تراجعا من 14 يومًا إلى 8 أيام، وفقًا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى جاهدة لتقليص هذا الزمن إلى يومين فقط.

وأوضح الخطيب أنه تم عقد اجتماع مع كافة المنافذ الجمركية لبحث سبل تسريع الإجراءات وتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن التأخير في الإفراج الجمركي يتسبب في خسائر للدولة تصل إلى 150 مليون دولار يوميًا بسبب تكلفة الأرضيات بالموانئ، ما يعادل 800 مليون دولار أسبوعيًا.

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وأرجع الوزير بعض أسباب التأخير إلى الإجازات الرسمية والأعياد، حيث يبلغ متوسط أيام الإجازات السنوية في مصر 123 يومًا.

ولفت الخطيب، أن زمن الإفراج الجمركي في فرنسا لا يتجاوز ثلاث دقائق، مشيرًا إلى أن المغرب حققت أيضًا أداءً مميزًا في هذا المجال، ما يعزز أهمية الاستفادة من هذه التجارب لتطوير الأداء الجمركي المصري.