مال وأعمال

وزير الاستثمار: الصندوق السيادي يعزز قيمة الاقتصاد ويدعم…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: الصندوق السيادي يعزز قيمة الاقتصاد ويدعم… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 21 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.

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وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الصندوق يسعى إلى إعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وبناء هوية قوية تعزز من تنافسيتها وزيادة قيمتها والعوائد المحققة منها.

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وأوضح الخطيب أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة، جعلته وجهة جاذبة للاستثمارات مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يظهر من خلال الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري، مستفيدة من التنوع الكبير في الفرص الاستثمارية والإمكانات الكبيرة للنمو.

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أضاف وزير الاستثمار أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتهيئة مناخ استثماري مستقر وجاذب، بهدف تحقيق معدلات نمو كبيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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