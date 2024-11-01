نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تُرسل طائرة الإغاثة الـ15 إلى الأشقاء اللبنانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن إرسال الطائرة الخامسة عشرة من المساعدات الإضافية إلى الشعب اللبناني الشقيق، محملة بـ40 طنًا من السلال الإغاثية التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الضرورية الخاصة بالأطفال.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الوطنية المجتمعية "الإمارات معك يا لبنان" استمرارًا لتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وبهذه الطائرة تكون دولة الإمارات قد أرسلت 672 طنًا من المواد الإغاثية إلى الأشقاء اللبنانيين عبر الجو منذ مطلع شهر أكتوبر 2024، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وفي هذا الإطار، أكد سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية على حرص القيادة الرشيدة على سرعة الاستجابة الإنسانية العاجلة وتوفير المواد الإغاثية الأساسية للأشقاء اللبنانيين في هذه المحنة الحرجة والظروف الصعبة، انطلاقًا من الإرث الإنساني الخالد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقيمه ومبادئه التي رسخها في المجتمع الإماراتي الأصيل بجميع أطيافه وفئاته.

تجدر الإشارة إلى مواصلة دولة الإمارات استجابتها العاجلة عبر جسرها الإغاثي الجوي والبحري لدعم الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى دعم الأشقاء السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، وذلك عن طريق المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة، لضمان التعافي المبكر وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتخفيف من تداعيات وآثار الأزمة الحالية، حيث بلغ مجموع المساعدات الإغاثية الإماراتية 2،772 طنًا، بواقع 772 طنًا إجمالي حمولة الطائرات إلى لبنان وسوريا، و2000 طن عبر سفينة الإغاثة الإماراتية التي وصلت بيروت مؤخرًا.