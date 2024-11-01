المصري "2011" يفوز على الشبان المسلمين بسداسية ببطولة منطقة بورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 13 عام ” الفئة العمرية "2011" بقيادة مدربه الكابتن محمود حسين على نظيره فريق الشبان المسلمين بستة أهداف لهدف واحد في مباراة الجولة الثانية من بطولة منطقة بورسعيد والتي أقيمت بملعب السيد متولي.

المصري "2011" يفوز على الشبان المسلمين

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة السادسة من الفوز بمباراتين متتاليتين.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل أهداف المصري فارس عوض ( هدفين ) وهدف واحد لكل من عبد الرحمن جبر وسيف العتباني.

وفي الشوط الثاني ينجح النسور الصغار في إضافة هدفين جديدين عن طريق يوسف حميدو لتنتهي المباراة بفوز نسورنا الصغار بستة أهداف مقابل هدف واحد.

تضم قائمة المصري كل من هشام رضوان، يزيد سمير، السيد البدري، إياد خليفة، معاذ تامر، مصعب فاروق، عبد الرحمن جبر، أدهم الزيني، محمود فتحي، محمد مدحت، سيف العتباني، سيف أيمن، محمد سعد، ياسين ندا، محمد سالم، أدهم الدمياطي، محمد عادل، زياد عبد اللطيف، يسى ملاك، إياد طاهر، محمد درويش، يوسف حميدو، فارس عوض، محمود حسني، يوسف رضا، ياسين مختار، مروان وليد، ياسين عادل، ياسين ندا، بلال الشامي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من:ك. محمود حسين مدربًا عامًا ، ك. محمد مرسي مدربا مساعدا ، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.

